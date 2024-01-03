Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Эвертоном еще один клуб АПЛ может быть наказан снятием очков
Форесту грозит наказание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ноттингем Форест” рискует получить наказание от Премьер-лиги за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Клубы английской Премьер-лиги узнают о том, впишутся ли они в правила доходности и стабильности лиги (PSR) в конце января. Как информирует The Times, “Ноттингем Форест” находится на грани лимитаю Если клуб превысил черту возможных расходов, ему грозит снятие очков, что случилось раньше с “Эвертоном”.
После выхода в АПЛ из Чемпионшипа перед стартом прошлого сезона “Ноттингем Форест” потратил на 42 новых футболистов более 200 млн фунтов. В клубе утверждают, что никаких правил нарушено не было.
“Ноттингем Форест” занимает 15 место в АПЛ с 20 набранными очками.
Популярное сейчас
- В Чемпионшипе может появиться еще один украинец
- Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Австралии
- РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ
- Гвардиола поддержал идею подать в суд на ФИФА
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО