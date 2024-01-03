Вслед за Эвертоном еще один клуб АПЛ может быть наказан снятием очков

“Ноттингем Форест” рискует получить наказание от Премьер-лиги за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Клубы английской Премьер-лиги узнают о том, впишутся ли они в правила доходности и стабильности лиги (PSR) в конце января. Как информирует The Times, “Ноттингем Форест” находится на грани лимитаю Если клуб превысил черту возможных расходов, ему грозит снятие очков, что случилось раньше с “Эвертоном”.

После выхода в АПЛ из Чемпионшипа перед стартом прошлого сезона “Ноттингем Форест” потратил на 42 новых футболистов более 200 млн фунтов. В клубе утверждают, что никаких правил нарушено не было.

“Ноттингем Форест” занимает 15 место в АПЛ с 20 набранными очками.