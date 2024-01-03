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Челси отзывает своего хавбека из аренды у Ноттингем Форест
Сантос должен получать больше игрового времени на поле
Лондонский "Челси" досрочно отозвал из аренды опорного полузащитника Андрея Сантоса, который сейчас выступает за "Ноттингем Форест".
Это решение было принято в начале декабря и не подлежало изменениям. Клуб считает, что 19-летний игрок имеет большой потенциал, но ему нужно получать больше игрового времени на поле.
За "Ноттингем Форест" Сантос сыграл всего два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.
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Источник:chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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