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Челси отзывает своего хавбека из аренды у Ноттингем Форест

Англия
Обновлено

Сантос должен получать больше игрового времени на поле

Челси отзывает своего хавбека из аренды у Ноттингем Форест

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Лондонский "Челси" досрочно отозвал из аренды опорного полузащитника Андрея Сантоса, который сейчас выступает за "Ноттингем Форест".

Это решение было принято в начале декабря и не подлежало изменениям. Клуб считает, что 19-летний игрок имеет большой потенциал, но ему нужно получать больше игрового времени на поле.

За "Ноттингем Форест" Сантос сыграл всего два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.

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Источник:
chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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