Челси отзывает своего хавбека из аренды у Ноттингем Форест

Лондонский "Челси" досрочно отозвал из аренды опорного полузащитника Андрея Сантоса, который сейчас выступает за "Ноттингем Форест".

Это решение было принято в начале декабря и не подлежало изменениям. Клуб считает, что 19-летний игрок имеет большой потенциал, но ему нужно получать больше игрового времени на поле.

За "Ноттингем Форест" Сантос сыграл всего два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.