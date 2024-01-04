Сон Хын Мин, Палмер и Трент - претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту декабря.

На награду претендуют атакующие игроки "Челси" и "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Коул Палмер, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, футболисты "Борнмута" Доминик Соланке и Маркос Сенеси, полузащитники "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма" - Майкл Олисе и Мохаммед Кудус, а также нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья.

Голосование продлится до понедельника, 8 января. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ признали центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра, лучшим тренером - наставника "красных дьяволов" Эрика тен Хага.