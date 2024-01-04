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Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма
Серхио Регилон возвращается в Тоттенхэм
Фото: Transfermarkt
Сегодня, 4 января, "Манчестер Юнайтед" прекратил аренду защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.
Испанский защитник перебрался на "Олд Траффорд" в августе на правах сезонной аренды, но "Юнайтед" воспользовался дополнительной опцией и расторг соглашение. Поэтому Регилон возвращается в "Тоттенхэм".
Всего за "МЮ" Серхио сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
All the best, @Sergio_Regui ????— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2024
The defender's loan at United has come to an end, as he returns to Tottenham.#MUFC
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