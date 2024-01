Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма

Сегодня, 4 января, "Манчестер Юнайтед" прекратил аренду защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Испанский защитник перебрался на "Олд Траффорд" в августе на правах сезонной аренды, но "Юнайтед" воспользовался дополнительной опцией и расторг соглашение. Поэтому Регилон возвращается в "Тоттенхэм".

Всего за "МЮ" Серхио сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

All the best, @Sergio_Regui ????



The defender's loan at United has come to an end, as he returns to Tottenham.#MUFC