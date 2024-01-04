  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма

Англия

Серхио Регилон возвращается в Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Сегодня, 4 января, "Манчестер Юнайтед" прекратил аренду защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Испанский защитник перебрался на "Олд Траффорд" в августе на правах сезонной аренды, но "Юнайтед" воспользовался дополнительной опцией и расторг соглашение. Поэтому Регилон возвращается в "Тоттенхэм".

Всего за "МЮ" Серхио сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Челси готов отправить Сантоса в очередную аренду
yellow-arrow
Холанд восстановился от травмы и приступил к тренировкам с Манчестер Сити
yellow-arrow
Каземиро и Лисандро Мартинес вернулись к тренировкам с Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм (Лондон) Юнайтед оф Манчестер (Англия) Серхио Регилон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости