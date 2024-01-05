Тренер Эвертона Дайч - о VAR: Судьи согласятся со всем, что им сказали

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч высказался о системе VAR после удаления нападающего "ирисок" Доминика Калверт-Льюина в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Кристал Пэлас" (0:0).

"Каждый болельщик должен думать: "В чем смысл?" Мы все знаем результат - судьи согласятся со всем, что им сказали. Я не знаю, какая статистика, но шансы на то, что что-то будет отклонено, ничтожно малы. Зачем вообще беспокоиться?

Я фанат VAR, но я просто не могу смотреть на экран. Сейчас система кажется немного запутанной. Ее нужно привести в порядок. Я думал, что все налаживается, но, похоже, это шаг назад. Это начинает испытывать мое терпение", - приводит слова Дайча Sky Sports.