Кубок Англии. Кристал Пэлас – Эвертон 0:0. Ничья, которой боялись все

Сегодня подопечным Шона Дайча и Роя Ходжсона выпала честь отрывать третий раунд Кубка Англии, за которым мы традиционно начинаем следить именно с этого этапа, поскольку именно здесь к турниру присоединяются команды Английской Премьер-лиги. Как ни странно, но тренеры решили не очень активно пользоваться ротацией и стартовыми составами показали желание как минимум не вылетать на первой для себя стадии.

В стартовом составе "ирисок" было трое игроков, которых нельзя назвать основными: голкипер Жуан Вирджиния, защитник и капитан Шеймус Коулман, а также Арно Данжума. Далее все игроки старта, включая Виталия Миколенко. А у "Кристал Пэлас" из сюрпризов только появление с первых минут вингера Матеуса Франси, который крайне редко получает игровые минуты в АПЛ.

Команды показали достаточно медленный старт матча, такую игру можно было бы назвать похмельной. Но впоследствии "Эвертон" начал нащупывать ритм игры и создал несколько интересных моментов, в обоих завершающий удар наносил Арно Данжума. В первой атаке все для партнера сделал Шеймус Коулман, но с острого угла Арно попал в сетку ворот с внешней стороны, а во второй он вышел едва не на свидание с Хендерсоном, но проиграл свою дуэль голкиперу хозяев поля.

После таких уколов наконец активизировались и "орлы". Причем их атаки выглядели симпатичнее и острее. Сначала опасный штрафной был у Эберечи Эзе, впрочем он запустил круглого выше ворот, а затем Джефферсон Лерма хорошо приложился из-за пределов штрафной и немного не попал в створ ворот. Стоит отметить, что в первом тайме "Пэлас" так и не удалось оформить удар в створ ворот, хотя именно они в основном контролировали мяч.

Во втором тайме команды продолжили обмениваться моментами, в частности Доминик Калверт-Льюин должен был забивать свой почти полноценный выход один на один, но бесхитростно пробил чрезвычайно комфортно для Дина Хендерсона. После этого инициатива перешла к команде Дайча, они зажали соперника к собственным воротам, хотя и до остроты свои атаки они доводили крайне редко.

За 10 минут до конца матча Калверт-Льюин досрочно покинул поле, а все из-за казалось бы достаточно осторожного подката и отбора мяча, главный арбитр в динамике даже не заметил фола и дал продолжить игру. Однако судья на ВАР порекомендовал пересмотреть эпизод и оказалось, что Доминик прямой ногой слегка задел Матета. Красная карточка, которой попытался воспользоваться "Кристал Пэлас" и полетел вырывать такую желанную победу.

Впрочем финальный натиск от хозяев получился не слишком зрелищным и опасным, поэтому имеем ничью при равной игре от обеих команд, а сами команды имеют еще +1 матч в своем календаре. Решение вопроса по поводу победителя переносится на "Гудисон Парк".

Что касается игры Виталия Миколенко сегодня, то вряд ли у кого-то из болельщиков могут быть какие-то вопросы к украинцу. Через его фланг атаки практически не проходили, он полностью закрыл Матеуса Франсу на своем фланге, периодически подключался к атакам и, что самое важное, помог команде не проиграть, когда та осталась в меньшинстве.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Эвертон" 0:0

Голы: нет.

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн (Эдуар, 85), Андерсен, Гейи, Митчелл — Лерма (Озо, 85), Ричардс, Шлупп (Ахамада, 71) — Франса (Хьюз, 71), Матета, Эзе

"Эвертон": Вирджиния — Коулман, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Гарнер, Онана — Макнил (Гомеш, 89), Данжума (Бету, 80), Гаррисон — Калверт-Льюин

Предупреждения: Эзе (13), Матета (86)

Удаление: Калверт-Льюин (79)