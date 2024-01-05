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Форвард Челси не сыграет в матче третьего раунда Кубка Англии
Нкунку не сыграет в матче против Престона
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что Кристоф Нкунку не стартует в матче против "Престона" в рамках третьего раунда Кубка Англии.
"Кристофер не будет играть завтра, поскольку на этой неделе у него возникли проблемы. Он будет в составе команды, но не выйдет на поле".
Матч против "Престона" состоится завтра, 6 января, в 19:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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