Форвард Челси не сыграет в матче третьего раунда Кубка Англии

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что Кристоф Нкунку не стартует в матче против "Престона" в рамках третьего раунда Кубка Англии.

"Кристофер не будет играть завтра, поскольку на этой неделе у него возникли проблемы. Он будет в составе команды, но не выйдет на поле".

Матч против "Престона" состоится завтра, 6 января, в 19:30 по киевскому времени.