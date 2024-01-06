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Манчестер Юнайтед не хочет отдавать Боруссии Санчо в аренду с правом выкупа

Англия
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Манчестер Юнайтед не хочет отдавать Боруссии Санчо в аренду с правом выкупа

Фото: twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" не рассматривает вариант аренды Джейдона Санчо в "Боруссию" Дортмунд с правом выкупа. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Летом ситуация с статусом футболиста в английском клубе будет рассмотрена снова. Поэтому “красные дьяволы” не хотят полноценно расставаться с вингером, а его будущее окончательно решится в июне.

Также МЮ не хочет продавать Санчо за малую сумму, ведь сейчас его трансферная стоимость не высока. Этот пункт также поддерживают и новые владельцы 25% акций клуба INEOS.

"Боруссия" Дортмунд продала вингера "Манчестер Юнайтед" в июле 2021 года за 85 миллионов евро. В настоящее время Tranfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

В общей сложности он провел в составе "красных дьяволов" 82 матча, отличившись 12 голами и шестью ассистами. Однако в этом сезоне на его счету всего 76 минут в трех поединках. Санчо не попадает в заявку команды с августа прошлого года.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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