19-летний вингер второй раз подряд стал лучшим футболистом месяца в Манчестер Юнайтед

Аргентинский футболист "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо стал лучшим игроком команды в декабре.

Официальный сайт "манкунианцев" сообщает, что в опросе вингер набрал 64% голосов болельщиков. На втором и третьем месте расположились Джонни Эванс и Кобби Майну.

Гарначо во второй раз победил в этой номинации. Однако в ноябре он собрал 42% голосов.

В декабре аргентинец провел восемь матчей во всех турнирах. Он отличился дублем в ворота "Астон Виллы", а также отдал ассисты в матчах против "Челси" и "Ноттингем Форест".

В общей сложности на его счету пять точных ударов и две результативные передачи в 26 поединках этого сезона.