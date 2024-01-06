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19-летний вингер второй раз подряд стал лучшим футболистом месяца в Манчестер Юнайтед
С абсолютным отрывом
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский футболист "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо стал лучшим игроком команды в декабре.
Официальный сайт "манкунианцев" сообщает, что в опросе вингер набрал 64% голосов болельщиков. На втором и третьем месте расположились Джонни Эванс и Кобби Майну.
Гарначо во второй раз победил в этой номинации. Однако в ноябре он собрал 42% голосов.
В декабре аргентинец провел восемь матчей во всех турнирах. Он отличился дублем в ворота "Астон Виллы", а также отдал ассисты в матчах против "Челси" и "Ноттингем Форест".
В общей сложности на его счету пять точных ударов и две результативные передачи в 26 поединках этого сезона.
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