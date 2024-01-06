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Впервые за 4 месяца. Забарный вне стартового состава на Кубок Англии
Дали отдохнуть
Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua
Украинец Илья Забарный не попал в стартовый состав "Борнмута" на матч Кубка Англии с "КПР".
Our @EmiratesFACup team ???? pic.twitter.com/By4PehlxRc— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 6, 2024
Тренер "вишенок" дал возможность отдохнуть защитнику, ведь тот играет "от свистка до свистка" в АПЛ. Последний раз Илья пропускал матч 29-го августа, когда его команда играла со "Суонси" в Кубке футбольной лиги.
Матч "КПР" - "Борнмут" начнется в 17:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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