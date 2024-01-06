Впервые за 4 месяца. Забарный вне стартового состава на Кубок Англии

Украинец Илья Забарный не попал в стартовый состав "Борнмута" на матч Кубка Англии с "КПР".

Тренер "вишенок" дал возможность отдохнуть защитнику, ведь тот играет "от свистка до свистка" в АПЛ. Последний раз Илья пропускал матч 29-го августа, когда его команда играла со "Суонси" в Кубке футбольной лиги.

Матч "КПР" - "Борнмут" начнется в 17:00.