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Впервые за 4 месяца. Забарный вне стартового состава на Кубок Англии

Англия
Обновлено

Дали отдохнуть

Впервые за 4 месяца. Забарный вне стартового состава на Кубок Англии

Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинец Илья Забарный не попал в стартовый состав "Борнмута" на матч Кубка Англии с "КПР".

Тренер "вишенок" дал возможность отдохнуть защитнику, ведь тот играет "от свистка до свистка" в АПЛ. Последний раз Илья пропускал матч 29-го августа, когда его команда играла со "Суонси" в Кубке футбольной лиги.

Матч "КПР" - "Борнмут" начнется в 17:00.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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