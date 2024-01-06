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Тест на квалификацию в АПЛ не пройден. Сандерленд - Ньюкасл 0:3. Обзор матча и видео голов
Сандерленд - Ньюкасл ⋉0:3⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.01.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото: twitter/FA Cup
"Черные коты" вместе с Назарием Русиным не смогли противопоставить ничего "сорокам" в матче 1/32 Кубка Англии. Украинец вышел в основе, однако не смог отличиться хотя бы одним ударом по воротам соперника. Прежде всего стоит отметить о разном уровне команд. Одна еще не так давно играла в Лиге Чемпионов, а другая продолжает не первый год выступать в чемпионшипе.
Как доказательство этому, 3:0 на табло и полная статистическая доминация "Ньюкасла".
Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Стэдиум оф Лайт" (Сандерленд)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
"Сандерленд" - "Ньюкасл" 0:3
Голы: Баллард (35, автогол), Исак (46, 90, с пенальти)
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