Тест на квалификацию в АПЛ не пройден. Сандерленд - Ньюкасл 0:3. Обзор матча и видео голов

"Черные коты" вместе с Назарием Русиным не смогли противопоставить ничего "сорокам" в матче 1/32 Кубка Англии. Украинец вышел в основе, однако не смог отличиться хотя бы одним ударом по воротам соперника. Прежде всего стоит отметить о разном уровне команд. Одна еще не так давно играла в Лиге Чемпионов, а другая продолжает не первый год выступать в чемпионшипе.

Как доказательство этому, 3:0 на табло и полная статистическая доминация "Ньюкасла".

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Стэдиум оф Лайт" (Сандерленд)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Сандерленд" - "Ньюкасл" 0:3

Голы: Баллард (35, автогол), Исак (46, 90, с пенальти)