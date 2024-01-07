Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луи Саа: Бензема сменил бы атаку МЮ
Бывший игрок МЮ посоветовал, кто нужен команде
Фото: marca.com
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа поделился видением, кто мог бы помочь "МЮ" добиться успеха в АПЛ:
"Бензема сменил бы атаку "Юнайтед", и это именно то, что им сейчас нужно. Появление Бензема позволило им забивать голы, а также обеспечило лучшую командную игру. Пока это только мечта, но Карим по-прежнему очень профессиональный" - приводит слова Луи Саа AS.
Напомним, Карим Бензема перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года. В текущем сезоне Бензема забил 12 голов в 20 матчей и отдал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- Силы обороны уничтожили 860 россиян и 146 единиц вражеской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Свитолина в тяжелом матче проиграла финал Окленда
- Кубок короля. Депай принес победу Атлетико, успехи Райо и Хетафе, вылет Бетиса
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО