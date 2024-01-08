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Арсенал может подписать звезду Эвертона за 70 миллионов евро
Амаду Онана может пойти на повышение в это трансферное окно
footmercato
Опорный полузащитник "Эвертона" Амаду Онана может пойти на повышение в зимнее трансферное окно. В услугах 22-летнего бельгийца заинтересован лондонский "Арсенал", информирует Football Insider.
Согласно сведениям источника, "Эвертон" хочет выручить за трансфер своей молодой звезды 70 миллионов евро. В услугах Онана лично заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета. В то же время тренерский штаб "Эвертона" не горит желанием отпускать основного игрока по ходу сезона.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги и один матч в Кубке Англии.
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