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Арсенал может подписать звезду Эвертона за 70 миллионов евро

Англия

Амаду Онана может пойти на повышение в это трансферное окно

Арсенал может подписать звезду Эвертона за 70 миллионов евро

footmercato

Новина українською

Опорный полузащитник "Эвертона" Амаду Онана может пойти на повышение в зимнее трансферное окно. В услугах 22-летнего бельгийца заинтересован лондонский "Арсенал", информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, "Эвертон" хочет выручить за трансфер своей молодой звезды 70 миллионов евро. В услугах Онана лично заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета. В то же время тренерский штаб "Эвертона" не горит желанием отпускать основного игрока по ходу сезона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги и один матч в Кубке Англии.

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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Амаду Онана
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Источник:
footballinsider
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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