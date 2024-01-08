Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Борнмут продлил контракт со своим голкипером
Контракт рассчитан до 2026 года
Борнмут
"Борнмут" продлил контракт со своим голкипером Уиллом Деннисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Известно, что 23-летний игрок продлил соглашение до июня 2026 года. Сейчас игрок находится в аренде у ФК "Килмарнок" на 2023/24 сезон.
"Мы рады, что Уилл связал свое будущее с нашим клубом, он достиг значительного прогресса во время текущей аренды. Деннис приобретает замечательный опыт в "Килмарноке", регулярно играет и борется за место в европейской квалификации. Он талантливый молодой игрок", - сказал исполнительный директор клуба
Деннис сыграл 11 сухих матчей в 28 играх во всех соревнованиях этого сезона, а "Килмарнок" занимает четвертую позицию в высшем дивизионе Шотландии.
Популярное сейчас
- В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун
- Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины
- Элина Свитолина поднялась на две строчки в обновленном рейтинге WTA
- Арсенал без Зинченко войдет в историю. Команда сыграет следующий матч в белом
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО