Официально: Борнмут продлил контракт со своим голкипером

"Борнмут" продлил контракт со своим голкипером Уиллом Деннисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что 23-летний игрок продлил соглашение до июня 2026 года. Сейчас игрок находится в аренде у ФК "Килмарнок" на 2023/24 сезон.

"Мы рады, что Уилл связал свое будущее с нашим клубом, он достиг значительного прогресса во время текущей аренды. Деннис приобретает замечательный опыт в "Килмарноке", регулярно играет и борется за место в европейской квалификации. Он талантливый молодой игрок", - сказал исполнительный директор клуба

Деннис сыграл 11 сухих матчей в 28 играх во всех соревнованиях этого сезона, а "Килмарнок" занимает четвертую позицию в высшем дивизионе Шотландии.