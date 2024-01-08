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Официально: Борнмут продлил контракт со своим голкипером

Англия

Контракт рассчитан до 2026 года

Официально: Борнмут продлил контракт со своим голкипером

Борнмут

Новина українською

"Борнмут" продлил контракт со своим голкипером Уиллом Деннисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что 23-летний игрок продлил соглашение до июня 2026 года. Сейчас игрок находится в аренде у ФК "Килмарнок" на 2023/24 сезон.

"Мы рады, что Уилл связал свое будущее с нашим клубом, он достиг значительного прогресса во время текущей аренды. Деннис приобретает замечательный опыт в "Килмарноке", регулярно играет и борется за место в европейской квалификации. Он талантливый молодой игрок", - сказал исполнительный директор клуба

Деннис сыграл 11 сухих матчей в 28 играх во всех соревнованиях этого сезона, а "Килмарнок" занимает четвертую позицию в высшем дивизионе Шотландии.

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Борнмут
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Екатерина Власова
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