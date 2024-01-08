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Сложный соперник Челси, неудобный выезд Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии

Англия
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С кем сыграют украинские футболисты?

Сложный соперник Челси, неудобный выезд Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии по футболу.

В самом интересном противостоянии сойдутся действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Челси" Михаила Мудрика сыграет против одного из лидеров АПЛ "Астон Виллы".

Матчи состоятся 27 и 28 января.

Полный список пар четвертого раунда Кубка Англии:

  • "Уотфорд" - "Саутгемптон";
  • "Блэкберн" - "Рэксем";
  • "Борнмут" - "Суонси";
  • "Вест Бром" - "Брентфорд"/"Вулвз";
  • "Вест Хэм"/"Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест"/"Блэкпул";
  • "Лестер Сити" - "Халл Сити"/"Бирмингем Сити";
  • "Шеффилд Уэнсдей" - "Ковентри Сити";
  • "Челси" - "Астон Вилла";
  • "Ипсвич Таун" - "Мэйдстон Юнайтед";
  • "Ливерпуль" - "Норвич" / "Бристоль Роверс";
  • "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити";
  • "Лидс Юнайтед" - "Плимут Аргайл";
  • "Кристал Пэлас" / "Эвертон" - "Лутон Таун" / "Болтон";
  • "Ньюпорт Каунти" / "Истли" - "Уиган" / "Манчестер Юнайтед";
  • "Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон";
  • "Фулхэм" - "Ньюкасл".
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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