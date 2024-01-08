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Сложный соперник Челси, неудобный выезд Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии
С кем сыграют украинские футболисты?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 января, состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии по футболу.
В самом интересном противостоянии сойдутся действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Челси" Михаила Мудрика сыграет против одного из лидеров АПЛ "Астон Виллы".
Матчи состоятся 27 и 28 января.
Полный список пар четвертого раунда Кубка Англии:
- "Уотфорд" - "Саутгемптон";
- "Блэкберн" - "Рэксем";
- "Борнмут" - "Суонси";
- "Вест Бром" - "Брентфорд"/"Вулвз";
- "Вест Хэм"/"Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест"/"Блэкпул";
- "Лестер Сити" - "Халл Сити"/"Бирмингем Сити";
- "Шеффилд Уэнсдей" - "Ковентри Сити";
- "Челси" - "Астон Вилла";
- "Ипсвич Таун" - "Мэйдстон Юнайтед";
- "Ливерпуль" - "Норвич" / "Бристоль Роверс";
- "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити";
- "Лидс Юнайтед" - "Плимут Аргайл";
- "Кристал Пэлас" / "Эвертон" - "Лутон Таун" / "Болтон";
- "Ньюпорт Каунти" / "Истли" - "Уиган" / "Манчестер Юнайтед";
- "Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон";
- "Фулхэм" - "Ньюкасл".
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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