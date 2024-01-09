  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бирмингем определился с новым тренером - им стал экс-коуч Сандерленда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бирмингем определился с новым тренером - им стал экс-коуч Сандерленда

Англия

Преемник Уэйна Руни уже известен

Бирмингем определился с новым тренером - им стал экс-коуч Сандерленда

Фото: bcfc.com

Новина українською

"Бирмингем" объявил о назначении Тони Моубрея новым главным тренером.

60-летний специалист подписал контракт на два с половиной года. На этой должности он заменил Уэйна Руни, уволенного 2 января.

Предыдущим местом работы Моубрея был "Сандерленд", за который выступает украинец Назарий Русин. Ранее англичанин работал в "Блэкберне", "Ковентри", "Мидлсбро", "Вест Броме", "Ипсвиче" и чемпионате Шотландии.

"Бирмингем" в настоящее время занимает 20-е место в английском Чемпионшипе, набрав 28 очков.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Обсуждал ли я с Галлахером его трансфер? Да, и это нормально
yellow-arrow
Тен Хаг - о 2:0 с Уиганом: Я думаю, это была очень хорошая игра
yellow-arrow
Кубок Англии. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2. Должны были забивать больше
Бирмингем Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бірмінгем Сіті
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости