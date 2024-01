Бирмингем определился с новым тренером - им стал экс-коуч Сандерленда

"Бирмингем" объявил о назначении Тони Моубрея новым главным тренером.

60-летний специалист подписал контракт на два с половиной года. На этой должности он заменил Уэйна Руни, уволенного 2 января.

Предыдущим местом работы Моубрея был "Сандерленд", за который выступает украинец Назарий Русин. Ранее англичанин работал в "Блэкберне", "Ковентри", "Мидлсбро", "Вест Броме", "Ипсвиче" и чемпионате Шотландии.

"Бирмингем" в настоящее время занимает 20-е место в английском Чемпионшипе, набрав 28 очков.

We are delighted to announce Tony Mowbray as the new Men’s First Team Manager.