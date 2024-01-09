Почеттино: Обсуждал ли я с Галлахером его трансфер? Да, и это нормально

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился тем, что он провел беседу с атакующим полузащитником лондонского клуба Конором Галлахером относительно его будущего в стане "синих".

"Да, мы с ним поговорили о многих темах, это нормально и вполне естественно. Мы обсудили с Конором эту ситуацию, как и со всеми игроками, в отношении которых появляются слухи о том, что ими интересуются другие клубы. Думаю, для нас, тренеров, всегда важно проводить честные и открытые беседы с игроками. Важно поддерживать доверительные отношения", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что лондонский "Тоттенхэм" начал предметные разговоры с "Челси" о потенциальном трансфере 23-летнего игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.