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Почеттино: Обсуждал ли я с Галлахером его трансфер? Да, и это нормально
Ранее появилась информация, что Тоттенхэм начал переговоры по трансферу Конора
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился тем, что он провел беседу с атакующим полузащитником лондонского клуба Конором Галлахером относительно его будущего в стане "синих".
"Да, мы с ним поговорили о многих темах, это нормально и вполне естественно. Мы обсудили с Конором эту ситуацию, как и со всеми игроками, в отношении которых появляются слухи о том, что ими интересуются другие клубы.
Думаю, для нас, тренеров, всегда важно проводить честные и открытые беседы с игроками. Важно поддерживать доверительные отношения", - приводит слова Почеттино Sky Sports.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что лондонский "Тоттенхэм" начал предметные разговоры с "Челси" о потенциальном трансфере 23-летнего игрока.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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