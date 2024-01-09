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Де Брюйне - о восстановлении: Последние 10 лет я играл без перерыва - перезагрузиться было полезно

Англия

Полузащитник Сити не играл с августа прошлого года из-за травмы бедра

Де Брюйне - о восстановлении: Последние 10 лет я играл без перерыва - перезагрузиться было полезно

Фото: Манчестер Сіті

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Кевин де Брюйне сравнил восстановление после травмы с перезагрузкой.

Полузащитник "Манчестер Сити" не играл с августа прошлого года из-за травмы бедра. Бельгиец впервые за 149 дней вышел на поле - в матче Кубка Англии с "Хаддерсфилдом".

"Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им, чтобы извлечь из этого выгоду. Когда я размышляю о своей карьере, о том, как я играл без перерыва последние 10 лет с небольшой паузой, то думаю, что мне было полезно немного перезагрузиться и позаботиться о себе - в течение года это практически невозможно.

Я надеялся, что смогу усердно работать и вернуться в хорошем настроении, и я чувствую, что у меня это получается, но, очевидно, мне нужно прогрессировать", - сказал де Брюйне.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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