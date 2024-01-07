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Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО

Англия
Обновлено

Бельгиец снова в игре

Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО

Фото: Getty Images

Новина українською

Кевин де Брюйне возвращается к "горожанам". Игрок отсутствовал из-за травмы 149 дней.

Сегодня его первый выход на замену после долгого перерыва и сразу ассист. Ему понадобилось 18 минут для того, чтобы отдать голевую передачу на Джереми Доку в матче с "Хаддерсфилдом".

Бельгиец снова в игре.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 18:17
КЕВИНА все любят болельщики- даже и жена
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0
0
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 18:17
КЕВИНА все любят болельщики- даже и жена
Ответить
0
0

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