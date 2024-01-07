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Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО
Бельгиец снова в игре
Фото: Getty Images
Кевин де Брюйне возвращается к "горожанам". Игрок отсутствовал из-за травмы 149 дней.
After 149 days, @KevinDeBruyne is back for @ManCity ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/K5TL70KWIv— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024
Сегодня его первый выход на замену после долгого перерыва и сразу ассист. Ему понадобилось 18 минут для того, чтобы отдать голевую передачу на Джереми Доку в матче с "Хаддерсфилдом".
The assist king has returned ????@KevinDeBruyne is back to doing what he does back ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/QI0WQHpEnX— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024
Бельгиец снова в игре.
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