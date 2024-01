Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО

Кевин де Брюйне возвращается к "горожанам". Игрок отсутствовал из-за травмы 149 дней.

Сегодня его первый выход на замену после долгого перерыва и сразу ассист. Ему понадобилось 18 минут для того, чтобы отдать голевую передачу на Джереми Доку в матче с "Хаддерсфилдом".

