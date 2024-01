Ливерпуль потерял ключевого защитника из-за травмы колена

"Ливерпуль" подтвердил, что их защитник Трент Александер-Арнольд получил повреждение во время последней игры команды против "Арсенала".

Трент Александер-Арнольд сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов во всех турнирах этого сезона.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed ????️