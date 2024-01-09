Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль потерял ключевого защитника из-за травмы колена
Трент Александер-Арнольд выбыл на несколько недель
"Ливерпуль" подтвердил, что их защитник Трент Александер-Арнольд получил повреждение во время последней игры команды против "Арсенала".
"У нас не очень хорошие новости. У него разрыв боковой связки колена, ему нужно время на восстановление. Трент прошел медицинское обследование, и он выбыл на несколько недель."
Трент Александер-Арнольд сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов во всех турнирах этого сезона.
Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed ????️— Liverpool FC (@LFC) January 9, 2024
Популярное сейчас
- "Долгое время лечился за границей...". Пресс-атташе сборной Украины отреагировал на смерть Шершуна
- Внучка судейского эксперта UA-Футбол нуждается в помощи
- Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января
- Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО