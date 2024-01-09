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Ливерпуль потерял ключевого защитника из-за травмы колена

Англия

Трент Александер-Арнольд выбыл на несколько недель

Ливерпуль потерял ключевого защитника из-за травмы колена

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"Ливерпуль" подтвердил, что их защитник Трент Александер-Арнольд получил повреждение во время последней игры команды против "Арсенала".

"У нас не очень хорошие новости. У него разрыв боковой связки колена, ему нужно время на восстановление. Трент прошел медицинское обследование, и он выбыл на несколько недель."

Трент Александер-Арнольд сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов во всех турнирах этого сезона.

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Источник:
LFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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