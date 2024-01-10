Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

"Ливерпуль" в рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги у себя дома принимает "Фулхэм". Прошлая встреча между этими командами на "Энфилде" получилась настолько захватывающей, что можно требовать продолжения банкета.

Тогда мерсисайдцы забивали исключительно красивые голы и вырвали победу на последних минутах. Марку Силва явно не хочет повторения подобного сценария, его команде необходима хотя бы ничья для сохранения надежд на выход в финал.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Кубок Английской Лиги. Полуфинал.

10 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.