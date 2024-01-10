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Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
До финала рукой подать
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" в рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги у себя дома принимает "Фулхэм". Прошлая встреча между этими командами на "Энфилде" получилась настолько захватывающей, что можно требовать продолжения банкета.
Тогда мерсисайдцы забивали исключительно красивые голы и вырвали победу на последних минутах. Марку Силва явно не хочет повторения подобного сценария, его команде необходима хотя бы ничья для сохранения надежд на выход в финал.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 января.
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Кубок Английской Лиги. Полуфинал.
10 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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