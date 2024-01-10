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Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

До финала рукой подать

Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" в рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги у себя дома принимает "Фулхэм". Прошлая встреча между этими командами на "Энфилде" получилась настолько захватывающей, что можно требовать продолжения банкета.

Тогда мерсисайдцы забивали исключительно красивые голы и вырвали победу на последних минутах. Марку Силва явно не хочет повторения подобного сценария, его команде необходима хотя бы ничья для сохранения надежд на выход в финал.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 10 января.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал.

10 января. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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