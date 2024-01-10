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Много гневных комментариев. Болельщики Тоттенхэма недовольны трансфером Вернера

Англия
Обновлено

Вернер будет выступать в составе английского клуба до конца этого сезона

Много гневных комментариев. Болельщики Тоттенхэма недовольны трансфером Вернера

Тоттенгем

Новина українською

Нападающий Тимо Вернер присоединился к "Тоттенхэму" вчера, 9 января. Болельщики начали высказывать свои мнения относительно трансфера. BBC опубликовало несколько из них:

"Это шутка?! Это, пожалуй, самый смешной и случайный трансфер. Он уже играл в Премьер-лиге раньше, и он был ужасным".

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"Абсолютная и полная глупость. Мы видели, как плохо все было для него в "Челси".

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Игрок сборной Германии присоединился к клубу из "РБ Лейпциг" на правах аренды до конца этого сезона.

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Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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