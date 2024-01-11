Челси отозвал форварда из аренды в Унион Берлин

"Челси" отозвали нападающего Давида Фофана из аренды в "Унион Берлин". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

21-летний игрок подписал с "синими" контракт в январе 2022 года, а летом прошлого года присоединился к команде Бундеслиги на правах аренды.

Давид Фофана в этом сезоне провел 12 матчей в Бундеслиги и забил 1 гол.

David Fofana recalled from Union Berlin loan. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2024