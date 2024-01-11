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Челси отозвал форварда из аренды в Унион Берлин

Англия

Давид Фофана возвращается в свой клуб

Челси отозвал форварда из аренды в Унион Берлин

Фото: chelseafc.com

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"Челси" отозвали нападающего Давида Фофана из аренды в "Унион Берлин". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

21-летний игрок подписал с "синими" контракт в январе 2022 года, а летом прошлого года присоединился к команде Бундеслиги на правах аренды.

Давид Фофана в этом сезоне провел 12 матчей в Бундеслиги и забил 1 гол.

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Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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