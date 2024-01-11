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Тен Хаг хочет подписать в МЮ своего бывшего подопечного

Англия
Обновлено

Тренер МЮ заинтересовался Брайаном Бробби

Тен Хаг хочет подписать в МЮ своего бывшего подопечного

Фото: Ajax.nl

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет подписать форварда "Аякса" Брайана Бробби.

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Тренер "МЮ" хотел осуществить трансфер в январе, но в связи с финансовым состоянием клуба это была бы лишь аренда. Поэтому англичане попытаются подписать Брайана Бробби летом.

Эрик тен Хаг работал с форвардом в прошлом, когда был тренером "Аякса".

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Источник:
mirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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