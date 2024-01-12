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Брентфорд подписал 18-летнего турецкого полузащитника Юнуса Эмре Конака
В нынешнем сезоне Конака сыграл 17 матчей и отдал одну голевую передачу
Getty Images
"Брентфорд" подписал 18-летнего турецкого полузащитника Юнуса Эмре Конака из "Сивасспора", сообщается на официальном сайте клуба.
Сумма трансфера составила 4,5 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
"Юнус - великолепный молодой игрок, и мы очень рады, что нам удалось привести его в "Брентфорд". Это игрок, которому нравится быть агрессивным, закрывать игроков, выигрывать подкаты и возвращать мяч своей команде. У него все еще большой потенциал для развития, особенно в атакующей части игры, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним над всеми аспектами его игры.
Наша команда по подбору персонала проделала фантастическую работу, позволив нам быстро продвигаться вперед и обеспечить его подписание. Мы с нетерпением ждем начала работы с Юнусом, и, надеюсь, со временем он сможет перейти в основную команду", - приводятся слова футбольного директора "Брентфорда" Фила Джайлса на сайте клуба.
В нынешнем сезоне Конака сыграл 17 матчей и отдал одну голевую передачу.
После 19 туров "Брентфорд" занимает 16-е место в АПЛ с 19 очками. От зоны вылета клуб отделяет четыре очка.
Yunus Emre Konak ???? A Bee until 2029 pic.twitter.com/UOWgQ2Ervu— Brentford FC (@BrentfordFC) January 11, 2024
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