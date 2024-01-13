Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче первого круга между "Фулхэмом" и "Челси" Михаил Мудрик забил свой первый гол за "синих" в официальных матчах. Этого соперника украинец точно всегда будет вспоминать с теплом. Но теперь необходимо повторить нечто подобное, ведь это новый матч и новая история.

Удастся ли нестабильной команде Почеттино второй раз в сезоне обыграть "дачников"? Марку Силве и его подопечным точно есть что на это ответить.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.

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Английская Премьер-лига. 21 тур.

13 января. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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