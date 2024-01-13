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Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лондонское дерби без фаворита
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче первого круга между "Фулхэмом" и "Челси" Михаил Мудрик забил свой первый гол за "синих" в официальных матчах. Этого соперника украинец точно всегда будет вспоминать с теплом. Но теперь необходимо повторить нечто подобное, ведь это новый матч и новая история.
Удастся ли нестабильной команде Почеттино второй раз в сезоне обыграть "дачников"? Марку Силве и его подопечным точно есть что на это ответить.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.
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Английская Премьер-лига. 21 тур.
13 января. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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