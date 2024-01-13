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Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Лондонское дерби без фаворита

Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче первого круга между "Фулхэмом" и "Челси" Михаил Мудрик забил свой первый гол за "синих" в официальных матчах. Этого соперника украинец точно всегда будет вспоминать с теплом. Но теперь необходимо повторить нечто подобное, ведь это новый матч и новая история.

Удастся ли нестабильной команде Почеттино второй раз в сезоне обыграть "дачников"? Марку Силве и его подопечным точно есть что на это ответить.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.

Английская Премьер-лига. 21 тур.

13 января. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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