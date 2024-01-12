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Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола идет за очередной жертвой?
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия кризисных матчей и не менее кризисных результатов у команды Эдди Гау наконец закончилась на прошлой неделе. Они обыграли "Сандерленд" в принципиальном Тайн-Уирском дерби в рамках Кубка Англии, однако это не отменяет всех проблем с составом, которые остаются у "сорок".
С другой стороны "Манчестер Сити", который набрал великолепный ход и выглядит максимально готовым продолжать борьбу за титул в АПЛ. Увидим ли мы какой-то сюрприз от "Ньюкасла", или все будет максимально прогнозируемо? Увидим уже скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setnata Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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