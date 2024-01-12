Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Серия кризисных матчей и не менее кризисных результатов у команды Эдди Гау наконец закончилась на прошлой неделе. Они обыграли "Сандерленд" в принципиальном Тайн-Уирском дерби в рамках Кубка Англии, однако это не отменяет всех проблем с составом, которые остаются у "сорок".

С другой стороны "Манчестер Сити", который набрал великолепный ход и выглядит максимально готовым продолжать борьбу за титул в АПЛ. Увидим ли мы какой-то сюрприз от "Ньюкасла", или все будет максимально прогнозируемо? Увидим уже скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.

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