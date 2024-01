Игрок сборной Ямайки подписал контракт с Челси

"Челси" завершил трансфер игрока сборной Ямайки Дужуана Ричардса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Молодой игрок летом подписал контракт с "синими" и тренировался с командой во время подготовки к началу сезона. Но для завершения трансфера ему должно было исполниться 18 лет.

В октябре Ричардс отпраздновал свой день рождения, а в текущее трансферное окно присоединился к "Челси".

Ричардс десять раз играл за сборную Ямайки и забил свой первый гол на международном уровне против Тринидада и Тобаго в июне 2023 года.

