Гол + ассист. Де Брюйне впервые вышел в матче АПЛ после травмы и спас Сити

Кевин де Брюйне возвращается в АПЛ после долгого отсутствия и сразу забивает важнейший гол для "Сити". Бельгиец вышел на замену на 69-й минуте при счете 2:1 в пользу соперников. Полузащитник получил мяч, на дриблинге протащил его к границам штрафной и точно пробил в угол ворот.

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Кроме этого Кевин отдал передачу на Оскара Бобба, который забил решающий гол для "горожан" (2:3). Кстати, для молодого норвежца это был первый гол в Премьер-лиге.

Для того, чтобы забить свой первый мяч после возвращения, де Брюйне понадобилось менее 5-ти минут.