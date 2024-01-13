Эвертон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Эвертон" не выигрывает уже практически месяц и команде Дайча не мешало бы перезарядиться. Для начала, было бы неплохо вернуть в состав Абдулайе Дукуре, а потом думать как восстанавливать свою энергичную игру двухмесячной давности.

Однако смогут ли они показать топ-футбол против такого неудобного соперника, как "Астон Вилла"? Увидим уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.

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