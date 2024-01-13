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Эвертон – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко ждет неприветливых гостей на "Гудисон Парк"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" не выигрывает уже практически месяц и команде Дайча не мешало бы перезарядиться. Для начала, было бы неплохо вернуть в состав Абдулайе Дукуре, а потом думать как восстанавливать свою энергичную игру двухмесячной давности.
Однако смогут ли они показать топ-футбол против такого неудобного соперника, как "Астон Вилла"? Увидим уже совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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