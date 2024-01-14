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Источник: Брентфорд хочет арендовать Серхио Регилона у Тоттенхэма
Решение за игроком
Фото: Transfermarkt
"Брентфорд" хочет арендовать 27-летнего Серхио Регилона у "Тоттенхэма", сообщает Фабрицио Романо в Х.
По информации журналиста, переговоры между сторонами уже состоялись, но окончательное решение будет за испанским защитником. Отмечается, что в любом случае Регилон покинет "Тоттенхэм" этой зимой.
???????? Brentford want Sergio Reguilón on loan deal from Tottenham. Negotiations already took place but final decision will be up to the player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024
There are more clubs interested and Reguilón will assess the situation.
In any case, he's still expected to leave the club in January. pic.twitter.com/0OoJ9oOGzE
Напомним, за первую половину сезона Серхио Регилон на правах аренды отыграл 12 игр во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед".
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