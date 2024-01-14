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Источник: Брентфорд хочет арендовать Серхио Регилона у Тоттенхэма

Англия
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Решение за игроком

Источник: Брентфорд хочет арендовать Серхио Регилона у Тоттенхэма

Фото: Transfermarkt

Новина українською

"Брентфорд" хочет арендовать 27-летнего Серхио Регилона у "Тоттенхэма", сообщает Фабрицио Романо в Х.

По информации журналиста, переговоры между сторонами уже состоялись, но окончательное решение будет за испанским защитником. Отмечается, что в любом случае Регилон покинет "Тоттенхэм" этой зимой.

Напомним, за первую половину сезона Серхио Регилон на правах аренды отыграл 12 игр во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед".

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Серхио Регилон
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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