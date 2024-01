Источник: Брентфорд хочет арендовать Серхио Регилона у Тоттенхэма

"Брентфорд" хочет арендовать 27-летнего Серхио Регилона у "Тоттенхэма", сообщает Фабрицио Романо в Х.

По информации журналиста, переговоры между сторонами уже состоялись, но окончательное решение будет за испанским защитником. Отмечается, что в любом случае Регилон покинет "Тоттенхэм" этой зимой.

???????? Brentford want Sergio Reguilón on loan deal from Tottenham. Negotiations already took place but final decision will be up to the player.



There are more clubs interested and Reguilón will assess the situation.



In any case, he's still expected to leave the club in January. pic.twitter.com/0OoJ9oOGzE