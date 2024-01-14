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АПЛ. Эвертон – Астон Вилла 0:0. Миколенко помогает ирискам сдержать команду Эмери

Англия
Обновлено

Рассечение и игра с повязкой на голове не помешали Виталию показать топ-футбол

АПЛ. Эвертон – Астон Вилла 0:0. Миколенко помогает ирискам сдержать команду Эмери

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Один месяц, ну почти один месяц. Ровно 29 дней назад команда Шона Дайча в последний раз одерживала победу. Такой отрезок без вкуса побед, несомненно, может иметь свое влияние на психологическое состояние команды, зато у "ирисок" наконец-то вернулся Абдулайе Дукуре, период отсутствия которого совпал с периодом без побед. Все-таки в этом есть некая закономерность.

Но когда твоим соперником выступает "Астон Вилла" Унаи Эмери, то получение победного результата превращается в задачу со звездочкой. Именно такая задача выпала на долю Миколенко и компании сегодня. Что из этого получилось? Ожидаемая футбольная картина, в которой "Эвертон" взял на себя роль команды, отдающей мяч сопернику и адаптирующейся под него, а "Астон Вилла" владела мячом и основной инициативой.

Это едва ли не любимый вариант игры для бирмингемцев, однако все не так просто, когда против тебя играет "Эвертон", который умеет держать под контролем даже очень грозных соперников и который умеет играть вторым номером. Большинство атак "Виллы" не находили своего логического завершения, поскольку защита "ирисок" прекрасно отрабатывала еще перед штрафной площадкой и не давала пройти. В частности это было благодаря активной работе Амаду Онана. Бельгийский опорный полузащитник действительно отрабатывал чуть ли не везде.

АПЛ. Эвертон – Астон Вилла 0:0. Миколенко помогает ирискам сдержать команду Эмери - изображение 1

Прекрасно работал и Виталий Миколенко, через его фланг, на котором ему противостоял скоростной Леон Бэйли, атаки практически не проходили. Но все эти старания могли быть напрасными, если бы гол Алекса Морено на 18-й минуте был засчитан. Разыграли мяч "вилланы" после углового и не почувствовали линию офсайда перед тем, как отдать пас на Морено, стоявшего перед штрафной площадкой. Испанец красиво вколотил круглого в нижний угол ворот Пикфорда, но после просмотра ВАР гол был отменен.

Этот момент помог "Эвертону" сохранять уверенность в себе. Несмотря на то, что они не так много владели мячом, распоряжаться этим владением у них получалось и самый опасный момент за первый тайм (если не учитывать отмененный гол), был именно у них. Это Калверт-Льюин выходил на свидание с Мартинесом, чистый выход и куча времени для принятия решения и удачного удара, однако аргентинец спас свою команду, а через момент Эмилиано парировал еще один выстрел от Гарнера.

Вторая половина встречи продолжила сценарий первого тайма: одни отдают инициативу и ждут контратаки, а другие - держат мяч и пытаются создать что-то в позиционной атаке. На 53-й минуте Виталий Миколенко получил рассечение головы и даже показалось, что украинец не сможет продолжить игру, однако медики рану замазали, кровь вытерли и голову перемотали, поэтому бой можно было продолжать. Повязка на голове никак не помешала Виталию продолжать держать своих соперников на фланге под полным контролем.

АПЛ. Эвертон – Астон Вилла 0:0. Миколенко помогает ирискам сдержать команду Эмери - изображение 2

Атаки от "Виллы" выглядели действительно очень прямолинейно. Чем ближе было к концу встречи, тем чаще они просто подавали в штрафную площадку. Впрочем все мы знаем, насколько мощные "ириски" на втором этаже, поэтому такая тактика в теории имела шансы на успех, но минимальные. Что касается "Эвертона", то их атак значительно уменьшилось, они больше боялись допустить ошибку у своих ворот, чем хотели забить в чужие.

На 85-й минуте бирмингемцы организовали великолепную атаку благодаря удачному забеганию от Алекса Морено, защитник прострелил вдоль на Мэтти Кеша, который пробивал уже в упор, но его удар накрыл Миколенко, фактически спасая свою команду от неизбежного гола. Это был один единственный редкий момент паники в штрафной площадке команды Шона Дайча, но и здесь они справились. Еще через 3 минуты мы едва не стали свидетелями сенсации, ведь Абдулайе Дукуре принял мяч чуть ли не у центрального круга и после забега на ворота Мартинеса отправил круглого в сетку, но был офсайд, боковой арбитр сразу дал об этом сигнал.

Это был 97-й матч Унаи Эмери в рамках Английской Премьер-лиги и это его первая нулевая ничья за это время. Никогда ранее его команды в рамках АПЛ не заканчивали матч с таким счетом. С дебютом, Унаи, все когда-то бывает впервые. Это результат, который вряд ли удовлетворит какую-то "Виллу" или "Эвертон". Но уже как есть. Пока бирмингемцы остаются на 3-м месте, а "Эвертон" - на 17-м, ждем результатов матчей других команд.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Эвертон" — "Астон Вилла" 0:0

Голы: нет.

*На 18-й минуте гол Алекса Морено был отменен из-за офсайда

"Эвертон": Пикфорд — Коулман, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума (Макнил, 63), Дукуре, Гаррисон — Калверт-Льюин (Бету, 63)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос (Кэш, 74), Лангле, Морено — Луиз, Камара — Бэйли (Тилеманс, 64), Макгинн (Дзаньоло, 89), Диаби (Дуран, 64) — Уоткинс

Предупреждения: Тарковски (73) — Уоткинс (31), Карлос (48), Лангле (73), Тилеманс (75)

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