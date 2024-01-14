АПЛ. Эвертон – Астон Вилла 0:0. Миколенко помогает ирискам сдержать команду Эмери

Один месяц, ну почти один месяц. Ровно 29 дней назад команда Шона Дайча в последний раз одерживала победу. Такой отрезок без вкуса побед, несомненно, может иметь свое влияние на психологическое состояние команды, зато у "ирисок" наконец-то вернулся Абдулайе Дукуре, период отсутствия которого совпал с периодом без побед. Все-таки в этом есть некая закономерность.

Но когда твоим соперником выступает "Астон Вилла" Унаи Эмери, то получение победного результата превращается в задачу со звездочкой. Именно такая задача выпала на долю Миколенко и компании сегодня. Что из этого получилось? Ожидаемая футбольная картина, в которой "Эвертон" взял на себя роль команды, отдающей мяч сопернику и адаптирующейся под него, а "Астон Вилла" владела мячом и основной инициативой.

Это едва ли не любимый вариант игры для бирмингемцев, однако все не так просто, когда против тебя играет "Эвертон", который умеет держать под контролем даже очень грозных соперников и который умеет играть вторым номером. Большинство атак "Виллы" не находили своего логического завершения, поскольку защита "ирисок" прекрасно отрабатывала еще перед штрафной площадкой и не давала пройти. В частности это было благодаря активной работе Амаду Онана. Бельгийский опорный полузащитник действительно отрабатывал чуть ли не везде.

Прекрасно работал и Виталий Миколенко, через его фланг, на котором ему противостоял скоростной Леон Бэйли, атаки практически не проходили. Но все эти старания могли быть напрасными, если бы гол Алекса Морено на 18-й минуте был засчитан. Разыграли мяч "вилланы" после углового и не почувствовали линию офсайда перед тем, как отдать пас на Морено, стоявшего перед штрафной площадкой. Испанец красиво вколотил круглого в нижний угол ворот Пикфорда, но после просмотра ВАР гол был отменен.

Этот момент помог "Эвертону" сохранять уверенность в себе. Несмотря на то, что они не так много владели мячом, распоряжаться этим владением у них получалось и самый опасный момент за первый тайм (если не учитывать отмененный гол), был именно у них. Это Калверт-Льюин выходил на свидание с Мартинесом, чистый выход и куча времени для принятия решения и удачного удара, однако аргентинец спас свою команду, а через момент Эмилиано парировал еще один выстрел от Гарнера.

Вторая половина встречи продолжила сценарий первого тайма: одни отдают инициативу и ждут контратаки, а другие - держат мяч и пытаются создать что-то в позиционной атаке. На 53-й минуте Виталий Миколенко получил рассечение головы и даже показалось, что украинец не сможет продолжить игру, однако медики рану замазали, кровь вытерли и голову перемотали, поэтому бой можно было продолжать. Повязка на голове никак не помешала Виталию продолжать держать своих соперников на фланге под полным контролем.

Атаки от "Виллы" выглядели действительно очень прямолинейно. Чем ближе было к концу встречи, тем чаще они просто подавали в штрафную площадку. Впрочем все мы знаем, насколько мощные "ириски" на втором этаже, поэтому такая тактика в теории имела шансы на успех, но минимальные. Что касается "Эвертона", то их атак значительно уменьшилось, они больше боялись допустить ошибку у своих ворот, чем хотели забить в чужие.

На 85-й минуте бирмингемцы организовали великолепную атаку благодаря удачному забеганию от Алекса Морено, защитник прострелил вдоль на Мэтти Кеша, который пробивал уже в упор, но его удар накрыл Миколенко, фактически спасая свою команду от неизбежного гола. Это был один единственный редкий момент паники в штрафной площадке команды Шона Дайча, но и здесь они справились. Еще через 3 минуты мы едва не стали свидетелями сенсации, ведь Абдулайе Дукуре принял мяч чуть ли не у центрального круга и после забега на ворота Мартинеса отправил круглого в сетку, но был офсайд, боковой арбитр сразу дал об этом сигнал.

Это был 97-й матч Унаи Эмери в рамках Английской Премьер-лиги и это его первая нулевая ничья за это время. Никогда ранее его команды в рамках АПЛ не заканчивали матч с таким счетом. С дебютом, Унаи, все когда-то бывает впервые. Это результат, который вряд ли удовлетворит какую-то "Виллу" или "Эвертон". Но уже как есть. Пока бирмингемцы остаются на 3-м месте, а "Эвертон" - на 17-м, ждем результатов матчей других команд.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Эвертон" — "Астон Вилла" 0:0

Голы: нет.

*На 18-й минуте гол Алекса Морено был отменен из-за офсайда

"Эвертон": Пикфорд — Коулман, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума (Макнил, 63), Дукуре, Гаррисон — Калверт-Льюин (Бету, 63)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос (Кэш, 74), Лангле, Морено — Луиз, Камара — Бэйли (Тилеманс, 64), Макгинн (Дзаньоло, 89), Диаби (Дуран, 64) — Уоткинс

Предупреждения: Тарковски (73) — Уоткинс (31), Карлос (48), Лангле (73), Тилеманс (75)