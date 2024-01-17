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Бенфика опровергла слухи о договоренности с МЮ по трансферу Невеша

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Бенфика отрицает существование какого-либо права приоритетного трансфера по Жоау

Бенфика опровергла слухи о договоренности с МЮ по трансферу Невеша

Getty Images

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"Бенфика" опровергла слухи о переговорах с "Манчестер Юнайтед" по Жоау Невеша.

В интернете появилась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" уже ведет переговоры с португальским клубом и получил приоритетное право на трансфер 19-летнего полузащитника следующим летом.

"Бенфика" отрицает существование какого-либо права приоритетного трансфера в отношении своего игрока Жоау Навеша.

"Бенфика" ни при каких обстоятельствах не вступала в переговоры с "Манчестер Юнайтед" или любым другим клубом относительно этого игрока - и не намерена этого делать, поэтому любая информация, свидетельствующая об обратном, является ложной", - заявили в португальском клубе.

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Источник:
slbenfica
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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