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Бенфика опровергла слухи о договоренности с МЮ по трансферу Невеша
Бенфика отрицает существование какого-либо права приоритетного трансфера по Жоау
Getty Images
"Бенфика" опровергла слухи о переговорах с "Манчестер Юнайтед" по Жоау Невеша.
В интернете появилась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" уже ведет переговоры с португальским клубом и получил приоритетное право на трансфер 19-летнего полузащитника следующим летом.
"Бенфика" отрицает существование какого-либо права приоритетного трансфера в отношении своего игрока Жоау Навеша.
"Бенфика" ни при каких обстоятельствах не вступала в переговоры с "Манчестер Юнайтед" или любым другим клубом относительно этого игрока - и не намерена этого делать, поэтому любая информация, свидетельствующая об обратном, является ложной", - заявили в португальском клубе.
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