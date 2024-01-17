Бенфика опровергла слухи о договоренности с МЮ по трансферу Невеша

"Бенфика" опровергла слухи о переговорах с "Манчестер Юнайтед" по Жоау Невеша.

В интернете появилась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" уже ведет переговоры с португальским клубом и получил приоритетное право на трансфер 19-летнего полузащитника следующим летом.

"Бенфика" отрицает существование какого-либо права приоритетного трансфера в отношении своего игрока Жоау Навеша.