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Официально: Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед

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Зимнее усиление для португальцев

Официально: Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед

Номер 33 - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Альваро Фернандес присоединился к "Бенфике" на правах аренды до конца сезона. Игрок молодежной сборной Испании (U-21) провел первую половину сезона в составе "Гранади", но это соглашение было разорвано на прошлой неделе.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, "орлы" могут купить Фернандеса за 6 миллионов евро в случае, если он проведет как минимум 50% матчей в стартовом составе. "Юнайтед", в свою очередь, будет иметь право обратного выкупа и возможность получить дополнительные 3 миллиона евро с процента за его последующую продажу.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 14 игр без результативных действий.

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Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед
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Опубликовал: Александр Бураков
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