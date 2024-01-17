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Официально: Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед
Зимнее усиление для португальцев
Номер 33 - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Альваро Фернандес присоединился к "Бенфике" на правах аренды до конца сезона. Игрок молодежной сборной Испании (U-21) провел первую половину сезона в составе "Гранади", но это соглашение было разорвано на прошлой неделе.
???????? Benfica will pay €6m to Man United for Alvaro Fernandez if he plays 50% of the games as starter until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024
If it doesn't happen, Benfica will still have an option to buy for €6m.
Man United have sell-on clause, matching rights and buy back clause, as called yesterday. pic.twitter.com/eFjIKiHVnm
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, "орлы" могут купить Фернандеса за 6 миллионов евро в случае, если он проведет как минимум 50% матчей в стартовом составе. "Юнайтед", в свою очередь, будет иметь право обратного выкупа и возможность получить дополнительные 3 миллиона евро с процента за его последующую продажу.
В нынешнем сезоне Фернандес провел 14 игр без результативных действий.
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