Официально: Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед

Защитник "Манчестер Юнайтед" Альваро Фернандес присоединился к "Бенфике" на правах аренды до конца сезона. Игрок молодежной сборной Испании (U-21) провел первую половину сезона в составе "Гранади", но это соглашение было разорвано на прошлой неделе.

Benfica will pay €6m to Man United for Alvaro Fernandez if he plays 50% of the games as starter until June.



If it doesn't happen, Benfica will still have an option to buy for €6m.



Man United have sell-on clause, matching rights and buy back clause, as called yesterday. pic.twitter.com/eFjIKiHVnm