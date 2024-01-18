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Арсенал планирует арендовать Бензема

Англия
Обновлено

Ещё один клуб АПЛ включился в гонку за Карима

Арсенал планирует арендовать Бензема

Фото: twitter.com/Benzema

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" заинтересован в краткосрочной аренде игрока "Аль-Иттихада" Карима Бензема.

Как сообщает Goal, "канониры" намерены усилить атакующую линию из-за недовольства выступлениями некоторых игроков этого звена (Габриэля Жезуса, Эдди Нкетиа и Кая Хаверца) в первой половине сезона. В битве за экс-обладателя "Золотого мяча" конкуренцию "Арсеналу" должны составить "Челси" и "МЮ".

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Бензема провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

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