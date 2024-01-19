Арсенал – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги, который был растянут аж на 2 недели, мы увидим лондонское дерби на "Эмирейтс". Проблемный "Арсенал", который ждет возвращения в состав Зинченко и Габриэла Жезуса, принимает у себя дома кризисный "Кристал Пэлас".

Команда Роя Ходжсона в последнее время вызывает лишь сочувствие, у нее слишком много проблем и пока трудно увидеть, как они будут выходить из этого состояния.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 20 января.

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