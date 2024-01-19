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Арсенал – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем первую победу команды Зинченко в 2024 году?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги, который был растянут аж на 2 недели, мы увидим лондонское дерби на "Эмирейтс". Проблемный "Арсенал", который ждет возвращения в состав Зинченко и Габриэла Жезуса, принимает у себя дома кризисный "Кристал Пэлас".
Команда Роя Ходжсона в последнее время вызывает лишь сочувствие, у нее слишком много проблем и пока трудно увидеть, как они будут выходить из этого состояния.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 20 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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