Брайтон подписал аргентинского полузащитника Боки Хуонирс

"Брайтон" на своем официальном сайте объявил о подписании 19-летнего левого полузащитника "Боки Хуниорс" Валентина Барко.

Контракт между сторонами заключен до июня 2028 года. Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 9,15 млн евро.

В активе футболиста 35 матчей за первую команду "Боки", в том числе он сыграл в финале прошлогоднего Кубка. Барко является воспитанником "сине-золотых".

Однако пока он не присоединится к “Брайтону”. В настоящее время Барко находится в составе олимпийской сборной Аргентины, которая проходит отбор на Игры-2024 в Париже.