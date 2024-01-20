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Брайтон подписал аргентинского полузащитника Боки Хуонирс

Англия
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Очередной талант из Южной Америки в АПЛ

Брайтон подписал аргентинского полузащитника Боки Хуонирс

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брайтон" на своем официальном сайте объявил о подписании 19-летнего левого полузащитника "Боки Хуниорс" Валентина Барко.

Контракт между сторонами заключен до июня 2028 года. Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 9,15 млн евро.

В активе футболиста 35 матчей за первую команду "Боки", в том числе он сыграл в финале прошлогоднего Кубка. Барко является воспитанником "сине-золотых".

Однако пока он не присоединится к “Брайтону”. В настоящее время Барко находится в составе олимпийской сборной Аргентины, которая проходит отбор на Игры-2024 в Париже.

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Брайтон энд Хоув Альбион Бока Хуниорс
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Источник:
Офіційний сайт Брайтона
Опубликовал: Максим Кучер
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