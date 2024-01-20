В Ньюкасле заинтересованы в полузащитнике Эвертона Амаду Онана

"Ньюкасл" рассматривает возможность подписания полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. Об этом сообщает The Telegraph.

Как говорится в источнике, "Ньюкасл" видит в 22-летнем бельгийце вариант решения проблем в полузащите. "Эвертон" готов отдать игрока за 58 миллионов евро. Такая сумма не устраивает "сорок", из-за этого они рассматривают вариант аренды Онана на полгода.

Напомним, в этом сезоне Амаду Онана провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.