Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Ньюкасле заинтересованы в полузащитнике Эвертона Амаду Онана
Игрок не против сменить клуб
footmercato
"Ньюкасл" рассматривает возможность подписания полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. Об этом сообщает The Telegraph.
Как говорится в источнике, "Ньюкасл" видит в 22-летнем бельгийце вариант решения проблем в полузащите. "Эвертон" готов отдать игрока за 58 миллионов евро. Такая сумма не устраивает "сорок", из-за этого они рассматривают вариант аренды Онана на полгода.
Напомним, в этом сезоне Амаду Онана провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн