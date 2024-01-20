АПЛ. Арсенал – Кристал Пэлас 5:0. Безжалостный каток Микеля Артеты

После трех поражений подряд подопечные Микеля Артеты отправились в Объединенные Арабские Эмираты, где провели небольшой тренировочный сбор, чтобы перезарядить собственные батарейки перед второй половиной сезона. В состав команды вернулись Габриэл Жезус и Александр Зинченко, что однозначно стало отличной новостью для главного тренера, ведь мотивации его команде не занимать, а ключевые игроки наконец на поле.

Рой Ходжсон, команда которого выиграла лишь 1 матч за последние 2 месяца, явно не был положительно настроен перед поездкой на "Эмирейтс", поэтому не так удивительно, что опытный специалист решил перестраховаться и выйти с тройкой в центре защиты и двумя достаточно глубокими фланговыми защитниками. Как оказалось, такая осторожность не спасла его команду от разгромного поражения и вариант с Крисом Ричардсом в центре защиты себя не оправдал.

Хотя первый тайм "орлы" провели не так плохо и это стоит отмечать. Почти весь тайм мяч провел в борьбе, чаще в центре поля. Мы увидели достаточно активный прессинг от "канониров" в дебюте матча, но зажать своего соперника они так и не смогли. И казалось в таком вязком матче особенно много голов мы не увидим, однако на помощь хозяевам пришли угловые.

После одного из таких Габриэл с легкостью обыграл на втором этаже Криса Ричардса и занес круглого в ближний угол ворот. Уже после этого гола дышать на трибунах "Эмирейтс" стало намного легче. Единственная попытка от "Пэлас" сравнять счет состоялась после ошибки от Давида Раи, который неточно выбил мяч в поле, этим пытался воспользоваться Лерма, впрочем его удар Рая отбил.

А ближе к концу тайма мы увидели очередной угловой и очередной гол, правда тот эпизод вызвал много претензий со стороны голкипера гостей, по его мнению Бен Уайт его заблокировал и не дал сыграть по мячу после подачи, но нет, нарушения там никто не заметил и этим снова воспользовался Габриэл, который немного неуклюже пробил в Гендерсона, а уже от вратаря круглый залетел в сетку ворот. 2:0, очень комфортный счет, чтобы уходить на перерыв и не менее комфортно проводить второй тайм.

Во второй половине встречи картина игры практически не изменилась, Рой Ходжсон просто не знал как этому противостоять и его команда выглядела несколько обреченной. А когда после одного из угловых от гостей Рая быстро начал контратаку своей команды, после чего Жезус протащил мяч и нашел Троссара, который спокойно разобрался в ситуации и оформил третий гол, то "орлы" полностью расклеились.

Конечно, подобный счет можно назвать даже ожидаемым, учитывая форму "Пэлас" и кадровые потери, главными из которых являются Майкл Олисе и Джордан Айю. Но за этим коллективом следить становится просто больно. На трибунах "Эмирейтс" сегодня сидел Грэм Поттер. Возможно, руководству клуба не мешало бы остаться с ним после игры и обсудить некоторые вещи.

Что касается Александра Зинченко и его выступления сегодня, то здесь не будет ничего, кроме комплиментов. В начале игры было заметно немного суеты, слегка спешил украинец, когда пытался сделать быстрые передачи, но эти симптомы быстро прошли. Он удачно поддерживал атаки смещениями к центру поля, иногда даже оказывался на противоположном фланге, нередко выигрывал борьбу против Джеффри Шлуппа и даже однажды пробил в своем привычном стиле с прыжком, но мимо ворот. За этот матч большой плюс.

Уже в компенсированное арбитром время Габриэл Мартинелли оформил дубль после двух быстрых атак по левому флангу. Но это уже был не "Пэлас", эта команда уже опустила руки. Кажется, Рой Ходжсон также их опустил. Болезненное поражение для гостей и очень важная победа для хозяев. "Арсенал" сравнивается по очкам с "Манчестер Сити", но у "горожан" матч в запасе. "Кристал Пэлас" пока остается на 14-й строчке.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Арсенал" — "Кристал Пэлас" 5:0

Голы: Габриэл (11), Гендерсон (37, автогол), Троссар (59), Мартинелли (90+4, 90+5)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл (Кивиор, 81), Зинченко — Эдегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хаверц (Смит-Роу, 69) — Сака, Жезус (Нкетиа, 81), Троссар (Мартинелли, 69)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Андерсен, Гейи (Томкинс, 87) — Клайн (Ахамада, 76), Лерма, Хьюз (Озо, 68), Митчелл — Шлупп (Франса, 76), Матета, Эзе

Предупреждения: нет.