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Артета: Стандарты - большая часть Арсенала
Комментарий после матча
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Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от игры его команды против "Кристал Пэлас". Этот матч завершился со счетом 5:0 в пользу лондонцев.
Я очень доволен: чистый матч и пять голов, победа в игре У меня было очень хорошее ощущение после того, как мы покинули стадион после "Ливерпуля". Игра была, но результата не было.
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Сегодня мы были намного эффективнее в штрафной, не так, как в нескольких последних играх. В последних играх у нас были моменты, когда мы играли лучше, чем сегодня, но это касается забивания голов. Стандарты - большая часть нас, особенно против команд, которые хотят глубоко защищаться. Это хороший способ выигрывать игры.
Успехом прошлого сезона стало количество игроков, которые забили более 10 голов, и нам придется повторить это. Мы очень, очень хорошо использовали моменты игры, которые, как знали, могли использовать. Игроки, которые вышли на замену, справились очень хорошо и имели большое влияние. Все были действительно сосредоточены.
Это вторая часть сезона. Мы хотим справиться с ней с большой агрессией и мотивацией.
"Арсенал" поднялся на 3-е место АПЛ. Следующий матч они сыграют 30 января против "Ноттингема".
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