Ходжсон – после матча с Арсеналом: Понимаю разочарование и гнев болельщиков

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон дал свой комментарий после разгромного поражения от "Арсенала" со счетом 0:5.

"Болельщики имеют право на свое мнение. Я понимаю их разочарование и гнев в связи с тем, что дела не пошли лучше, чем прежде.

Мы можем оправдываться тем, что некоторые вещи сработали против нас, но суть состоит в том, что если мы собираемся идти вперед, избегать вылета и хорошо играть, нам нужны болельщики. Надеюсь, мы сможем сделать все возможное, чтобы их удержать. Мы можем сделать это, только выигрывая матчи и играя лучше, чем сегодня", - приводит слова специалиста The Guardian.