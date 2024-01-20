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Сака: Мы много работаем над стандартами. Это самое худшее!
Принесло свои плоды
Faisal HQ / Автор неизвестен
Вингер "Арсенала" прокомментировал разгром над "Кристал Пэлес" со счетом 5:0, а также отметил 2 гола своей команды после стандартов.
В большинстве игр кажется, что мы столкнулись с низким блоком. Премьер-лига - это действительно физическая лига. Речь идет о том, что я изучаю это, пытаясь найти решение - будь то ведение мяча, поиск пространства или передача.
Мы много работаем над стандартами. Это самое худшее! Наш тренер пытается сделать это веселым. Мы делаем хорошо, и то, что он делает, работает.
Мы вылетели из Кубка Англии в основном на стандартном уровне, поэтому хотели исправить ситуацию сегодня и взять чистый матч. Все знают, что мы проиграли последние три игры, поэтому эта была важна для нас и болельщиков, чтобы набрать импульс.
Когда вы смотрите на турнирную таблицу, вы хотите быть первым. Вы не хотите быть третьим, четвертым или пятым. Это мое личное ощущение.
"Арсенал" поднялся на 3-е место АПЛ. Следующий матч они сыграют 30 января против "Ноттингема".
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