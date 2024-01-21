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В одни ворота. Борнмут - Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов
Борнмут - Ливерпуль ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Диого Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в сегодняшнем разгроме "Борнмута". Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от их преследователя - "Манчестер Сити". Однако, "горожане" имеют матч в запасе.
"Мерсисайдцы" не потеряли в игре в отсутствие дуэта Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ.
Английская Премьер-лига, 21 тур
"Виталити Стэдиум" (Борнмут)
"Борнмут" - "Ливерпуль" 0:4
Голы: Нуньес 49, 90+3, Жота 70, 80
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