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В одни ворота. Борнмут - Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов

Англия

Борнмут - Ливерпуль ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

В одни ворота. Борнмут - Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Диого Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в сегодняшнем разгроме "Борнмута". Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от их преследователя - "Манчестер Сити". Однако, "горожане" имеют матч в запасе.

"Мерсисайдцы" не потеряли в игре в отсутствие дуэта Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ.

Английская Премьер-лига, 21 тур
"Виталити Стэдиум" (Борнмут)
"Борнмут" - "Ливерпуль" 0:4
Голы: Нуньес 49, 90+3, Жота 70, 80

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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