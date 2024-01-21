В одни ворота. Борнмут - Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов

Диого Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в сегодняшнем разгроме "Борнмута". Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от их преследователя - "Манчестер Сити". Однако, "горожане" имеют матч в запасе.

"Мерсисайдцы" не потеряли в игре в отсутствие дуэта Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ.

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Виталити Стэдиум" (Борнмут)

"Борнмут" - "Ливерпуль" 0:4

Голы: Нуньес 49, 90+3, Жота 70, 80