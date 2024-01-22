  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавбек Манчестер Сити может присоединиться к Вест Хэму
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Манчестер Сити может присоединиться к Вест Хэму

Англия

Калвин Филлипс вскоре может покинуть Ман Сити

Хавбек Манчестер Сити может присоединиться к Вест Хэму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" хочет подписать полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

Английский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока до конца этого сезона. Но в контракте будет отсутствовать опция выкупа футболиста.

Калвин Филлипс присоединился к "Манчестер Сити" из "Лидса" летом 2022 года. Стоимость трансфера составляла 49 миллионов евро.

Читайте такжеЧелси планирует построить самый дорогой стадион в Европе
По теме
yellow-arrow
Арсенал заинтересовался звездным форвардом Порту, который стоит 75 миллионов евро
yellow-arrow
Барселона не обращалась к Манчестер Сити по поводу аренды хавбека
yellow-arrow
Почеттино: Нкунку по-прежнему восстанавливается
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Калвин Филлипс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости