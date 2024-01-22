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Хавбек Манчестер Сити может присоединиться к Вест Хэму
Калвин Филлипс вскоре может покинуть Ман Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" хочет подписать полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.
Английский клуб намерен арендовать 28-летнего игрока до конца этого сезона. Но в контракте будет отсутствовать опция выкупа футболиста.
Калвин Филлипс присоединился к "Манчестер Сити" из "Лидса" летом 2022 года. Стоимость трансфера составляла 49 миллионов евро.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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