Невилл: Похоже, что в МЮ начались сдвиги в лучшую сторону

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл считает, что его бывший клуб сделал правильный шаг, назначив исполнительным директором клуба Омара Берраду, ранее занимавшего этот пост в "Манчестер Сити".

"Это большая работа - быть генеральным директором "Юнайтед". Он может сформировать часть новой структуры управления, которая сможет наладить доверие с болельщиками, нами и всеми, кто следит за клубом".

Очевидно, что у него была блестящая подготовка в "Сити" и "Барселоне" - двух самых успешных клубах за последние 15 лет. Похоже, что МЮ принимает более обоснованные решения и идет правильным путем, и это может быть только положительным сигналом. Сэр Джим Рэтклифф не собирался мешать событиям. Сдвиги начались довольно быстро", - сказал Невилл в интервью Sky Sports.