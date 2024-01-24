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Невилл: Похоже, что в МЮ начались сдвиги в лучшую сторону
Легенда МЮ положительно оценивает последние шаги руководства
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл считает, что его бывший клуб сделал правильный шаг, назначив исполнительным директором клуба Омара Берраду, ранее занимавшего этот пост в "Манчестер Сити".
"Это большая работа - быть генеральным директором "Юнайтед". Он может сформировать часть новой структуры управления, которая сможет наладить доверие с болельщиками, нами и всеми, кто следит за клубом".
Очевидно, что у него была блестящая подготовка в "Сити" и "Барселоне" - двух самых успешных клубах за последние 15 лет. Похоже, что МЮ принимает более обоснованные решения и идет правильным путем, и это может быть только положительным сигналом. Сэр Джим Рэтклифф не собирался мешать событиям. Сдвиги начались довольно быстро", - сказал Невилл в интервью Sky Sports.
Напомним, что на прошлой неделе "манкунианцы" официально объявили о подписании контракта с представителем City Group Омаром Беррадой.
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