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Коул Палмер - второй по результативности английский игрок АПЛ в этом сезоне

Англия

На счету Палмера 20 результативных действий во всех турнирах

Коул Палмер - второй по результативности английский игрок АПЛ в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Коул Палмер является вторым по результативности английским игроком АПЛ в этом сезоне. Лидер - нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс.

На счету Палмера 20 результативных действий (13 голов и семь голевых передач) во всех турнирах, у Уоткинса - 22. В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с "Мидлсбро", состоявшемся накануне, "Челси" одержал уверенную победу со счетом 6:1. Коул оформил дубль. Палмер выступает за "Челси" с лета прошлого года. Он присоединился к лондонскому клубу из "Манчестер Сити".

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего англичанина в 45 млн евро. Действующий контракт Палмера с "Челси" рассчитан до конца июня 2030 года.

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Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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