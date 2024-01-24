Коул Палмер - второй по результативности английский игрок АПЛ в этом сезоне

Полузащитник "Челси" Коул Палмер является вторым по результативности английским игроком АПЛ в этом сезоне. Лидер - нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс.

На счету Палмера 20 результативных действий (13 голов и семь голевых передач) во всех турнирах, у Уоткинса - 22. В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с "Мидлсбро", состоявшемся накануне, "Челси" одержал уверенную победу со счетом 6:1. Коул оформил дубль. Палмер выступает за "Челси" с лета прошлого года. Он присоединился к лондонскому клубу из "Манчестер Сити".

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего англичанина в 45 млн евро. Действующий контракт Палмера с "Челси" рассчитан до конца июня 2030 года.