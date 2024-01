Одноклубника Зинченко забанили в популярной компьютерной игре

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус был забанен в Counter-Strike за обвинение в мошенничестве, и обратился к разработчикам игры в социальных сетях.

Hi @counterstrike my account received a VAC ban unfairly, can you help me? Follow the account link and print of the ban https://t.co/pd2BgmA2BX pic.twitter.com/yQPI8uM5Jj