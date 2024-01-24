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Одноклубника Зинченко забанили в популярной компьютерной игре

Англия

Нетипичная история

Одноклубника Зинченко забанили в популярной компьютерной игре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус был забанен в Counter-Strike за обвинение в мошенничестве, и обратился к разработчикам игры в социальных сетях.

"Привет, @counterstrike, мой аккаунт получил несправедливый бан от VAC (Valve Anti-Cheat), можете мне помочь? Перейдите по ссылке аккаунта и снимите бан", - написал бразильский нападающий в Twitter.

Как сообщает Goal, причиной бана для Жезуса стала покупка незаконных товаров в размере свыше 35 тысяч евро. Аккаунт игрока был заблокирован в минувшую субботу, когда "Арсенал" уверенно разобрался дома с "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.

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Габриэл Жезус
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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