Одноклубника Зинченко забанили в популярной компьютерной игре

Нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус был забанен в Counter-Strike за обвинение в мошенничестве, и обратился к разработчикам игры в социальных сетях.

Hi @counterstrike my account received a VAC ban unfairly, can you help me? Follow the account link and print of the ban https://t.co/pd2BgmA2BX pic.twitter.com/yQPI8uM5Jj — Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) January 22, 2024

"Привет, @counterstrike, мой аккаунт получил несправедливый бан от VAC (Valve Anti-Cheat), можете мне помочь? Перейдите по ссылке аккаунта и снимите бан", - написал бразильский нападающий в Twitter.

Как сообщает Goal, причиной бана для Жезуса стала покупка незаконных товаров в размере свыше 35 тысяч евро. Аккаунт игрока был заблокирован в минувшую субботу, когда "Арсенал" уверенно разобрался дома с "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.