Манчестер Сити и Ливерпуль проявляют интерес к Киммиху - Источник

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к игроку мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиху, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний футболист привлек внимание каталонской "Барселоны". Действующий контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йозуа в 75 млн евро. В нынешнем сезоне немец провел 14 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За "Баварию" Киммих играет с 2015 года.

После 18 туров Бундеслиги нынешнего сезона мюнхенцы располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Байера" на четыре очка.