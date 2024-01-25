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Манчестер Сити и Ливерпуль проявляют интерес к Киммиху - Источник
Английские клубы претендуют на игрока Баварии
lequipe
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к игроку мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиху, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк.
Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний футболист привлек внимание каталонской "Барселоны". Действующий контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Йозуа в 75 млн евро. В нынешнем сезоне немец провел 14 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За "Баварию" Киммих играет с 2015 года.
После 18 туров Бундеслиги нынешнего сезона мюнхенцы располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера "Байера" на четыре очка.
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