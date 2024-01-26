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Гвардиола - про Чеферина: Он должен уважать наш клуб
Резкий ответ от наставника Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на комментарии президента УЕФА Александера Чеферина о возможных нарушениях "горожанами" финансового фейр-плей.
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"Чеферин – адвокат. Он должен сначала подождать, а потом делать все, что захочет. У него много работы в УЕФА.
Он должен уважать наш клуб. Мы имеем право защищать себя", – добавил испанский специалист.
В настоящее время нарушение клуба рассматривает АПЛ. Возможное наказание – штраф в один балл. Решение будет принято до конца сезона.
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