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В матче между Вест Бромвичем и Вулверхэмптоном на трибунах началась драка

Англия
Обновлено

Матч был приостановлен

В матче между Вест Бромвичем и Вулверхэмптоном на трибунах началась драка

Фото: Getty Images

Новина українською

В матче между "Вест Бромвичем" и "Вулверхэмптоном" на трибунах началась драка между болельщиками после второго гола "волков". Арбитр приостановил матч.

Игроки гостей покинули поле, хозяева попытались утихомирить ситуацию. Это принципиальное дерби, которое называется "Дерби Черной Страны", обе команды из Уэст-Мидлендса.

Один болельщик с трибун в Твиттере написал, что это были провокации от болельщиков "Вулвз", которые сидели на домашнем секторе и именно они начали драку.

Позже поединок был возобновлен, "волки" победили со счетом 2:0.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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